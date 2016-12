Full fyr i bil ved Rema 1000

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

BRANN: En bil sto i full fyr ved Rema 1000 på Herøya tirsdag ettermiddag. (Foto: Roger Thorgrimsen) MYE RØYK: Brannen på parkeringsplassen var svært synlig i skumringen. (Foto: Frederik Maurits) BRANN: Mange mennesker fikk med seg den kraftige brannen på Herøya tirsdag. (Foto: Frederik Maurits) KONTROLL: Brannvesenet fikk raskt kontroll da de kom til stedet. (Foto: Roger Thorgrimsen) Andre biler på parkeringsplassen sto faretruende nære. 27.12.2016 kl 16:33 (Oppdatert 17:08)

Elisabeth Hvitsten

Tirsdag ettermiddag brant det i en bil som to parkert ved Rema 1000 på Herøya i Porsgrunn. Det tok ikke mange minutter før bilen sto i full fyr og bilen brant kraftig. Startet i kupeen – Det begynte med en liten brann i kupeen. I løpet av fem minutter sto hele bilen i full fyr. Da brannvesenet kom fram sto hele bilen i brann, forteller Roger Thorgrimsen, som var vitne til brannen. Det sto en del biler nært på den brennende bilen, og folk var en stund redde for at brannen skulle spre seg. Brannvesenet var imildertid raskt på plass og fikk slukket brannen uten spredning. Tirsdag ettermiddag: Det er glatt på Telemark-veiene. Fire biler har sklidd av veien i løpet av kort tid Blir tauet bort Ingen personer ble skadet under brannen. Så vidt Telemark-politiet kjenner til sto bilen stille og parkert da det begynte å brenne. De har hatt kontakt med personene som kjørte bilen, en eldre Audi, før brannen. – Vet dere hvorfor det begynte å brenne? – Nei, vi er ikke så mye nærmere hvorfor den har brent. Bilen blir tauet inn og dette sjekkes opp i etterkant, sier operasjonsleder Terje Pedersen. Både brannvesen og politi rykket ut til Fjordgata like etter klokken 16 tirsdag.