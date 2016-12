Full mann ringte nødtelefonen med falsk brannmelding

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Politiet ser svært alvorlig på at en full mann ringte nødtelefonen. – Skien kl 02.14 ringte en full mann i 40 årene på politiets nødtelefon og sa at det brant i nabohuset. Politi og brannvesen rykket ut, men da de kom fram var det ingen brann der, melder politiet. Følger opp saken Politiet ser alvorlig på den falske meldingen. – Det er straffbart å melde falskt til nødetatene og skiensmannen er også anmeldt for dette. Vi har begrensede resurser og har absolutt ikke mannskaper til å rykke ut på falske nødmeldinger, sier politiets operasjonsleder i Telemark.