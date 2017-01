Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

BRENNER: Det brenner i et bolighus i Skien (Foto: Tone Lensebakken)

Det er full overtenning i et bolighus i Skien. 13.01.2017 kl 06:11 (Oppdatert 06:37)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616 Eirik Haugen

Det brenner i en bolig på Frogner i Skien. I følge operasjoneleder ved Sør Øst politidistrikt er det full overtenning. Politiet opplyser til Varden at beboerne i huset er evakuert og at alle nødetatene er på stedet. Brannslukking pågår, melder politiet. Varden oppdaterer saken.