Full utrykning til melding om mann med kniv RYKKET UT: Politiet rykket ut med flere patruljer. (Foto: Tom Arne Borgersen) Politiet rykket mannsterke ut til en adresse på Borgestad i Skien mandag kveld. 23.01.2017 kl 20:31

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Årsaken til utrykningen var at politiet fikk inn en melding om en mann som kunne være i besittelse av kniv som opptrådte utagerende i en bolig. – Det var melding om at en mann var observert med en kniv eller en form for stikkvåpen. Derfor rykket vi ut for å få kontroll på situasjonen, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt. Da politiet kom frem til boligen fikk de raskt kontroll på en mann i slutten av 30-årene. – Han fremsto som ruset og blir tatt med til arresten. Vi snakket med de andre som hadde oppholdt seg i boligen. Ingen av dem var skadet, men de var redde. Men han hadde ikke brukt noe våpen, sier Pedersen annonse annonse