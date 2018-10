Fylkesvei stengt etter steinras annonse Statens vegvesen har sendt mannskaper til stedet for undersøkelser. 31.10.2018 kl 08:03 (Oppdatert 08:08)

Vegtrafikksentralen melder onsdag morgen at fylkesvei 210, Fossingveien/Frosteveien, er midlertidig stengt mellom Helle i Kragerø og Ringsjø i Bamble.

– Årsaken er at det har gått et steinras over veien i nærheten av Fossingbukta, opplyser trafikkoperatøren ved Vegtrafikksentralen.

Det skal ha vært to steiner, minst en av dem av en betydelig størrelse, som har rast ut i veien.

– Ifølge en bilist som kom kjørende på veien, er det store steiner som har rast ut i veien. Vi har sendt en entreprenør til stedet for å sjekke, men det kan ta litt tid å få fjernet steinen hvis den angitte størrelsen viser seg å stemme. Da må man ha gode redskaper, sier trafikkoperatøren.

Oppdateres.