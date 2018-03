Fylkesvei stengt på grunn av rasfare annonse Tinnsjøvegen er stengt. 24.03.2018 kl 15:09 (Oppdatert 15:30)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politiet melder lørdag ettermiddag at fylkesvei 37, Tinnsjøvegen, er stengt ved Presturatunnelen.

– Veien er stengt på grunn av rasfare, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Det var en bilist som meldte fra om at det hadde gått et mindre ras ved Fåne, som ligger mellom Presturatunnelen og Jønjilotunnelen.

– Bilisten fikk nesten et lite snølass på bilen. En patrulje ble sendt til stedet og har gitt tilbakemelding om at det henger noen snøskavler over veien, sier Larsen.

Skal vurdere rasfaren

Vegtrafikksentralen er varslet om rasfaren.

– Mannskaper er nå på vei for å vurdere videre tiltak, sier Larsen.

Kan bli stengt lenge

Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring på fylkesvei 364 via Austbygde og Atrå.

– Det kan ta litt tid før veien åpnes igjen, sier Larsen.