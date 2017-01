Fyll, skarpe skudd og brekte neser Nyttårsfeiring 2016: Nyttårsfeiring 2016 i Porsgrunn. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Tradisjonen tro drakk et utall telemarkinger seg inn i det nye året, og en del av dem hilste også på onkel politi i løpet av natta. 01.01.2017 kl 08:52 (Oppdatert 09:25)

Ragnhild Johansen

Tlf: 35 57 35 09

På Åfoss gikk det hardt for seg på en privatfest. Her ble en 38-åring fra Skien slått og sparket i ansiktet. Mannen ble kjørt til legevakta, mens de to gjerningspersonene ennå ikke er pågrepet.

Litt over halv tolv kjørte en 21-åring i fylla i Bø sentrum. Han mistet lappen og ble fotgjenger på flekken.

En time seinere hadde en 36-årig vestfolding sett rødt på Park i Porsgrunn. Han angrep en av vaktene, var møkk full og ble anmeldt.

Rundt halv ett tok politiet rakettene fra 18-åring på Notodden. Tenåringen var lei av å sende rakettene til værs, så han hadde i stedet begynt å pepre en nabo. Rakettene hadde landet på verandaen. Unggutten som bor på Notodden, blir anmeldt.

Skøyt med skarpt

Det er tross alt ikke hver dag det er nyttårsaften, tenkte vel 60-åringen fra Skien. God og full tok han med seg hagla ut og skøyt med skarpt; vel og merke til værs, men politiet syntes lite om feiringen hans. De ble enda mer betenkte da de oppdaget at mannen hadde fem andre våpen på lur. De tok med seg hele arsenalet og skrev ut en anmeldelse.

En formildende omstendighet var at mannen ikke hadde truet noen med hagla.

I Tinngrend kom politiet over enda en kar som kjørte i fylla. Han mistet lappen og måtte til legevakta for å ta blodprøve.

Brakk nesa i kampens hete

På Rjukan er de også flinke til å feste. Ved Kvitåvatn brakte et par 20-åringer sammen. Den ene var fra Vestfold og den andre fra Buskerud. Sånt blir det høy temperatur av. Det gikk så hardt for seg, at da kamphanene var ferdige med hverandre hadde den ene brukket nesa.

Karen ble kjørt til legevakta i ambulanse, og slåsskampen er anmeldt.

Men natta var ennå ung og politiet kom over enda et krapyl bak rattet. Dette var cirka ti over halv to. En 45-åring fra Skien som kjørte bil på Nylende enda førerkortet allerede er tatt fra ham. Han kan vente seg bot i nyttårspresang.

Alt er som det pleier

Operasjonsleder Petter Ebbesberg legger ikke skjul på at politiet har hatt mer enn nok å gjøre i natt.

Han anslår cirka 80 små og store hendelser. På morrakvisten sitter det fire mann i kjelleren på Myren.

- Det er som det pleier på nyttårsaften, sier Ebbersberg.