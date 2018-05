Ga blaffen i totalforbud – da rykket nødetatene ut annonse Mannen i femtiårene tok sjansen på å fyre opp et bål, tross forbud mot all bruk av åpen ild i Skien. Da rykket politiet ut. 29.05.2018 kl 18:08 (Oppdatert 18:10)

Hendelsen skjedde i Melum tirsdag ettermiddag.

Politiet: Respekter bålforbudet

Mannen brant søppel på en privatadresse, noe som medførte at nødetatene rykket ut til stedet.

Brannvesenet slukket bålet umiddelbart, mens politiet tok kontakt med eieren av eiendommen.

– Han kan forvente seg en reaksjon fra politiet i nærmeste fremtid, opplyser politiets operasjonsleder Andre Kråkenes, som ikke kan si noe om hva slags type reaksjon han har i vente.

– Det må en jurist avgjøre, sier han til Varden.

I forrige uke ble det innført totalforbud mot bruk av åpen ild i flere kommuner i Telemark på grunn av skogbrannfaren som har oppstått etter en lang periode med varmt og tørt vær.

Likevel er det ikke alle som respekterer forbudet.

– Vi har fått mange meldinger om bruk av engangsgriller og åpen ild ved badeplasser i regionen. Vi minner om at det er totalforbud mot all bruk av grill og bål i marka og på strand, grunnet stor fare for skogbrann, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til Varden søndag.