– Går utover skole og sykehjem UNDERFINANSIERT: Ordførerne Robin Kåss Porsgrunn, Hallgeir Kjeldal Bamble, Hedda Foss Five Skien, Jone Blikra Kragerø, Tor Peder Lohne Drangedal, Kjell A. Sølverød Siljan er kritiske til den nye barnehagenormen. annonse Kritikken hagler mot ny barnehagenorm. 23.05.2018 kl 11:32 (Oppdatert 11:39)

Hege L. Gulseth/NTB

Ordførerne i Grenland reagerer på at den nye barnehagenormen blir innført uten pengene som trengs. Dette vil ramme tjenestetilbudene i kommunene våre f.eks. skole og sykehjem og/eller påføre innbyggerne økte kostnader. Det kan også undergrave økonomien til små privatdrevne barnehager, skriver ordførerne i en felles uttalelse.



– Vi krever at Stortinget rydder opp og legger inn tilstrekkelig finansiering i revidert nasjonalbudsjett, skriver de videre.

– Underfinansiert

Regjeringspartiene og KrF er enige om ny bemanningsnorm for barnehager. Underfinansiert og utilstrekkelig, mener kritikerne.

De borgerlige partiene på Stortinget ble i løpet av pinsen enige om innføring av en ny bemanningsnorm i alle landets barnehager fra 1. august. Det vil da bli krav om maksimalt tre barn per voksen i alderen 0–3 år og maksimalt seks barn per voksen i alderen 3–5 år.

Normen blir imidlertid mottatt med sinne og hoderisting fra både opposisjonen, barnehagesektoren og Kommune-Norge.

KS mener normen vil være underfinansiert med 1 milliard kroner i 2021 og er svært skuffet over at det ikke følger med friske midler. De frykter de må kutte i andre kommunale tilbud fremover. Virke, som organiserer mange av de ideelle barnehagene, og Private barnehagers landsforbund (PLB) etterlyser også finansiering. De frykter at mange små barnehager må legge ned.

KrF krever 100 millioner kroner

KrF varsler at de i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett vil kreve 100 millioner kroner i en overgangsordning for å hjelpe barnehagene å iverksette normen, skriver Dagbladet. Dette er langt fra nok mener KS, PBL og Virke.

– Dette vil koste betydelig mer, sier Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell og frivillighet, til NTB. Hun sier Virke stiller seg bak KS' beregninger på 1 milliard kroner.

Fra KrF presiseres det at de 100 millionene kun er ment å dekke merkostnadene høsten 2018.

– Så må vi komme tilbake til finansieringen i 2019 under høstens budsjettforhandlinger, sier KrFs utdanningspolitiske talsperson, Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Full norm blir dyrt

Redd Barna er også kritiske til hva regjeringspartiene og KrF har blitt enige om.

– Dette vil ikke føre til høyere kvalitet eller høyere voksentetthet i barnehagene, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.

– Å pålegge kommunene en bemanningsnorm som i realiteten har vært en uskreven regel i flere tiår, er langt ifra godt nok. Redd Barna har ønsket en forsterket bemanningsnorm som sikrer at barnehagene kan ha nok voksne i hele åpningstiden så de ansatte slipper å være alene på jobb på de mest sårbare tidspunktene, nemlig ved levering- og hentetidspunkter, og også resten av barnehagehverdagen når det er avvikling av lunsjpauser, plantid og lignende, sier Skybak.

Hans Fredrik Grøvan sier en slik bemanningsnorm vil kreve en tilleggsbevilgning på 14 milliarder kroner per år.

– Vi i utdanningskomiteen har felles forståelse for at det ikke er økonomisk handlingsrom for å bevilge det nå. Etter vår oppfatning må det være en målsetting på sikt, sier han til Dagbladet.

Den rødgrønne opposisjonen på Stortinget gjentar kritikken mot det de mener er manglende finansiering av normen. Ap anklager regjeringen for «oppsiktsvekkende ansvarsfraskrivelse», og SV mener KrF har latt regjeringen slippe for lett unna.

Strammer inn

Høyres utdanningspolitiske talsmann Kent Gudmundsen (H) mener de borgerlige partiene langt på vei har kommet barnehagesektoren i møte, og viser til at de nå gir barnehagene ett ekstra år for å oppfylle kravene.

De ber også regjeringen se på de særegne utfordringene private barnehager i dag har, ved at de får tilskudd basert på to år gamle regnskapstall. Partene ber regjeringen finne modeller som reduserer dette etterslepet.

Partiene har også strammet inn regjeringens opprinnelige forslag på flere punkter. Blant annet ved å be om tydeligere krav på at det skal være en stedlig leder i barnehagene, samt strengere retningslinjer for bruk av vikar ved sykdom. De er også enige om å innføre et uavhengig tilsynssystem for barnehagene, noe som har vært et viktig krav fra de private barnehagene.

Når det gjelder kommunesektorens innsigelser, påpeker Gudmundsen at endringene har vært varslet lenge, og han sier finansieringen er i tråd med hvordan lignende tiltak har blitt finansiert tidligere.

– Kommunene har pengene, men må prioritere ressursene sine, sier han til NTB.