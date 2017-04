Gassalarmen gikk: Det brant på amoniakkfabrikken BRANT HER: Det brant i amoniakkfabrikken, bygning 174 på Herøya. (Foto: Fredrik Pedersen) BRANN: Det brant i amoniakkfabrikken i natt. (Foto: Varden-tipser) BRANN: Det brenner på Herøya (Foto: Lasse Johannessen) SLUKKET: Brannen er slukket, sier fabrikksjef Per Knutsen. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Gassalarmen gikk på Herøya: Det brant i Yaras ammoniakkfabrikk. Situasjonen var dramatisk i to timer, før brannen var slukket og situasjonen var under kontroll. 24.04.2017 kl 04:44 (Oppdatert 06:42)

SISTE: Brannen ved Yaras ammoniakkfabrikk i Herøya Industripark er slukket. Det foretas nå opprydning på skadestedet, melder Herøya industripark i en pressemelding klokken 06.30.

Ingen personer er skadet, og det skal heller ikke ha blitt målt gass på avveie etter at det oppsto brann i Yaras ammoniakkfabrikk i natt.

Ifølge en en pressemelding fra Herøya Industripark oppsto brannen som følge av et strømbrudd klokken 02.45 natt til mandag. Dette førte til utfall, støy og fakling.

Brann i ammoniakkfabrikken

– Det har oppstått en brann i Herøya Industripark, i tilknytning til ammoniakkfabrikken. Det brenner fortsatt i kompressorsalen til fabrikken, meldte Herøya Industripark klokken 03.43.

– Hendelsen skjedde ca kl 03.15. HIPs Felles industrivern har rykket ut sammen med Porsgrunn Brannvesen og er i inngrep med hendelsen. Industrivernstab med gassmålere er etablert. Politiet er på stedet, meldte industrivernstaben på Herøya Industripark.

– Det smalt og lyste opp som om det skulle være dagen. Det var helt sykt. Det så ut som en ildkule, sier Didrik Gunnestad.

Han satt oppe i boblebadet i natt, sammen med Cathrine Abrahamsen, da den fredelige aprilnatta ble flerret opp av smell, røyk og lys.

Våknet av smell

Flere tipsere melder til Varden at de så første tegn til brannen klokken 02.45. Flere hørte et stort smell og så at himmelen lyste opp, etterfulgt av strømbrudd.

– Jeg våknet av at det smalt noe voldsom, og hele huset ble lyst opp. Da var klokka 02.45, sier Jan Bergmann på Knardalstrand.

Han bor en snau kilometer i luftlinje fra ammoniakkfabrikken til Yara.

– Etterhvert kom det flere mindre smeller og lysglimt, svart røyk og det luktet som brent plast, sier Bergmann.

– Det lyste opp og alt ble svart, melder en tipser.

– Det røyk godt etterpå, melder en annen nabo på Herøya.

– Plutselig smalt det skikkelig. Da jeg så ut av vinduet lyste og blinket det på himmelen, så kom det masse svart røyk, sier et kvinnelig vitne til VG.

– Jeg hørte et enormt smell. Det brant voldsomt, og svart røyk la seg over området, sier en 44-åring i nabolaget til VG.

Brann i kompressorrom

Strømmen gikk et øyeblikk både Skien og Porsgrunn.

– Det kom akkurat tre store nye smell, sier Gunnestad.

– Det har oppstått en oljebrann i kompressorrommet. Alle mannskaper er igang med slukking. Det er ingen skader, sier fabrikksjef Per Knutsen på Yara til Varden.

Lokal alarm

Det er iverksatt lokal alarm, som betyr at bare den aktuelle fabrikken er berørt. Det er ikke gass på avveie. Det er ingen personer som er skadet, heter det i en pressemelding fra HIPs Felles industrivern.

– Brannen er slukket. Ingen er skadet, det er ingen gass på avveie, sa fabrikksjef Per Knutsen på Yara på en pressekonferanse i dag morges.

I følge Per Knutsen begynte det å brenne umiddelbart etter et strømutfall.

– Brannen kom etter et strømutfall som tok de fleste fabrikkene våre. Detaljene rundt årsakene til brannen er ikke kjent ennå, sier Per Knutsen.

Yara vil følge opp hendelsen med undersøkelseskommisjon.

Pressemelding fra Herøya Industripark klokken kl 06.25:

Hendelsen skjedde ca kl 0315. HIPs Felles industrivern og Porsgrunn Brannvesen rykket ut og Industrivernstab med gassmålere ble etablert. Det har ikke blitt målt gass på avveie, og det er ingen personskade som følge av hendelsen. Yara vil følge opp hendelsen i ettertid med en undersøkelseskommisjon.

Det var et strømutfall ved Herøya Industripark kl.0245. Dette medførte utfall i flere fabrikker, og dermed støy og fakling.

Pressemelding fra Herøya Industripark klokken 05.29:

Brannen ved Yaras ammoniakkfabrikk i Herøya Industripark er nå slukket. Det foretas nedkjøling av brannstedet.

Det er fortsatt lokal alarm, som betyr at bare den aktuelle fabrikken er berørt. Det er ikke gass på avveie.

Det er ingen personskader.Hendelsen skjedde ca kl 0315. HIPs Felles industrivern og Porsgrunn Brannvesen er i inngrep med hendelsen. Industrivernstab med gassmålere er etablert, og vil følge opp hendelsen til alt arbeid er avsluttet.Det var et strømutfall ved Herøya Industripark kl.0245. Dette medførte utfall i flere fabrikker, og dermed støy og fakling.