Gikk med sabel i hånden på åpen gate – det likte ikke politiet annonse Å transportere en defekt luftpistol i en bag, mente retten måtte være greit, men å rusle rundt med sabel på åpen gate kom ikke Porsgrunns-mannen unna med i retten. 17.02.2017 kl 06:52 (Oppdatert 07:23)

Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767

Nylig gikk saken mot mannen i Nedre Telemark tingrett, der han blant annet sto tiltalt for ulovlig besittelse av forskjellige typer våpen uten aktverdig formål.

LES OGSÅ: Mann tatt med sabel i nabolaget

Ødelagt luftpistol

I ett av tilfellene hadde han et luftvåpen, som til forveksling kunne minne om en ekte pistol i bagen da han ble ransaket av politiet. Mannen forklarte at den var ødelagt, og at den skulle transporteres til en kompis for reparasjon. Retten mente dette var en grei forklaring.

At han tidligere har jobbet som håndverker, og at dette kunne forsvare bæring av en 14,5 centimeter lang kniv på offentlig sted i et annet tilfelle, mente de imidlertid var et brudd på straffeloven.

Den mest oppsiktsvekkende hendelsen var likevel en lørdagskveld i august 2015.

Da fikk politiet meldinger om at mannen gikk rundt med en sabel på Herøya. Det skulle vise seg å stemme. Mannen forklarte at han hadde til hensikt å selge våpenet, men at han ikke ville frakte det med buss. Derfor hadde han heller valgt å ta sabelen på godt over en halv meter med seg til fots gjennom skogen. Den forklaringen holdt ikke i retten.

Solid bot

Mannen ble dømt for dette og flere brudd på vegtrafikkloven.

Enden på visa ble 14 dagers betinget fengselsstraff med en prøvetid på to år, tjue tusen kroner i bot og tap av førerretten for en periode på ett år. Han må ta lappen på nytt om han ønsker å sette seg bak rattet igjen etter dette.