Gikk rundt med rambokniv i boligområde

Politiet rykket umiddelbart ut da de fikk melding om at en person gikk rundt med en rambokniv i et boligområde. 03.02.2017 kl 21:05 (Oppdatert 21:18)

Jon-Inge Hansen

– Han gikk rundt med en godt synlig kniv. Den hadde et 30 centimeter langt blad med sagtagger på baksiden,sier operasjonsleder Terje Pedersen. Mannen ble pågrepet på Gråten i Skien uten dramatikk. Han hadde også en mindre mengde narkotika på seg, og politiet mener han var ruset