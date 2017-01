Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Gikk seg vill på topptur

En 57-åring fra Nome gikk seg vill etter tur til Luberg på nyttårsaften. 01.01.2017 kl 09:21

Ragnhild Johansen

Tlf: 35 57 35 09 Litt før to i natt satte politiet i gang med en leteaksjon etter mannen som ikke hadde dukket opp etter en tur til Luberg, en topp som ligger mellom Lunde og Drangedal.

Mannen ringte selv til en bekjent og fortalte at han hadde gått seg vill på veien ned igjen fra toppen. Deretter gikk han tom for strøm på mobilen.

I tillegg til et Sea King redningshelikopter var både Norske Redningshunder og Røde Kors med i leteaksjonen. Tente opp bål - Han har nok skjønt at helikopteret var en del av en redningsaksjon, så han tente opp et bål som var godt synlig fra lufta, forteller operasjonsleder Petter Ebbesberg.

