Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Gislefoss: Tviler på det blir mildt nok til at snøen smelter SKIFØRE: Dette bildet er tidligere tatt på Svanstul utenfor Skien. (Foto: Arkivfoto) annonse Statsmeteorolog Kristen Gislefoss forteller at det blir stigende temperatur mot helga, men han tviler på at snøen kommer til å smelte. 14.02.2017 kl 12:52 (Oppdatert 12:59)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Agderposten Sjekk det siste værvarselet for Telemark HER Statsmeteorolog i Meteorologisk institutt, Kristen Gislefoss, forteller at natt til onsdag blir kald, så vil det drive inn skyer på onsdagen. Yr melder mulighet for lokal tåke på onsdagen, særlig første del av dagen, ellers for det meste pent vær. LES OGSÅ: Sjekk alle stedene du kan gå på ski i sør Små mengder Gislefoss sier at det i løpet av torsdagsdøgnet vil komme spredte byger, men i små mengder. – Det kan også bli ganske mildt i høyden med plussgrader på høyder opptil 1.000 meter over havet, sier han. – Ekstremt mildt blir det ikke Statsmeteorologen påpeker at det nå er såpass langt ut på året at det blir mer varme fra sola. Dette gir en varmetopp på fredagen. – Det spørs om ikke temperaturen tipper over null på fredag, men ekstremt mildt blir det ikke. Sola har sin virkning når den står på, men jeg tviler på at det blir mildt nok denne uka til at snøen smelter bort, sier han. Ute ved kystområdene vil det på fredag også trekker inn mild havluft som er med på å gi 2–3 varmegrader, men ifølge meteorologen er nok dette "maksimalen". – Perioden frem mot helga ser generelt bra ut, avslutter Gislefoss. Her er varselet Tirsdag: Agder, Telemark, Østlandet: Skiftende bris, på kysten vest for Lindesnes opp til sørøstlig frisk bris. Pent vær, men mulighet for lokal tåke, særlig først og sist på dagen. Fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris, fra i ettermiddag sørøstlig frisk bris utsatte steder. Pent vær. Onsdag: Skiftende bris. Mulighet for lokal tåke, særlig første del av dagen ellers pent vær. annonse annonse