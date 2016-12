Gjerningsmann fortsatt på frifot etter voldelig ran annonse Én av de to mennene som natt til fredag ranet to personer i Porsgrunn er fortsatt på frifot. – Vi håper noen har tips i saken, sier politiadvokat Christine Kruse i Sør-Øst politidistrikt. 17.12.2016 kl 14:24 (Oppdatert 17.12.2016 kl 14:34)

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03

Det var litt før klokken halv tre natt til fredag at politiet fikk melding om at to personer var ranet på Bjørntvedt.

– De har fått skader på hodet, kutt og kuler. De var ganske omtåket og husker lite av det som har skjedd, opplyste operasjonsleder Vidar Aaltvedt like etter hendelsen i natt.

Begge ble kjørt til sykehus for behandling.

Husker lite

Lørdag ettermiddag sier politiadvokat Christine Kruse i Sør-Øst politidistrikt at de fornærmede foreløpig ikke har kunnet frembringe flere opplysninger om ranene.

Les også: To menn kjørt til sykehus etter ran i Porsgrunn

– Det har skjedd raskt, så de har ikke fått med seg hva som skjedde, sier Kruse.

Flere avhør

Fredag ettermiddag ble en mann i midten av 20-årene pågrepet i saken. Han har vært gjennom flere avhør med politiet.

– Detaljene kan jeg ikke gå ut med nå, men det har kommet interessante opplysninger, sier Kruse som heller ikke vil ut med om det finnes noen relasjon mellom ranerne og ransofrene.

Les også: Mann pågrepet etter voldelig ran

Hun legger til at mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag formiddag.

Én på frifot

Men den pågrepne mannen skal ikke ha vært alene om ugjerningene, og politiadvokaten bekrefter at de fortsatt leter etter en gjerningsmann nummer to.

– Vi har avhørt flere vitner som har sagt at det var to ranere, men foreløpig er han på frifot. Men vi jobber for fullt med saken, sier Kruse som håper at flere vitner vil melde seg.

– Hvis noen har sett noe eller vet noe om saken, ønsker vi å komme i kontakt med disse.