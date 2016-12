Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Gladmelding: Det blir perfekt rakettvær på nyttårsaften FINT VÆR: Det blir mulig å se fyrverkeri på årets siste dag (ARKIVFOTO: PER-ÅGE ERIKSEN)

Det blir varmegrader og sol flere steder i Telemark på årets siste dag. 29.12.2016 kl 12:31 (Oppdatert 12:39)

Eirik Haugen/NTB

Eirik Haugen/NTB

Tlf: – Ja, det ser ut som det er østafjells som får det beste været – ellers blir det mye skyet vær og nedbør rundt omkring i landet på nyttårsaften, sier statsmeteorolog Martin Granerød til NTB. SE VIDEO: Slik så nyttårsfeiringen ut i Telemark i fjor Varmt og sol Det siste værvarselet fra yr.no viser at det blir varmegrader, sol og en liten sky de aller fleste steder i Telemark på den siste dagen i året. I Brevik kan det for eksempel bli opp til ni varmegrader midt på dagen, men også på Rjukan blir det godt og varmt. DU KAN SE HELE PROGNOSEN FOR TELEMARK HER. Det fine været fortsetter også inn i 2017, men det skal bli litt kaldere. HUSKER DU: SE BILDENE FRA NYTTÅRSAFTEN 2015 I TELEMARK HER Resten av landet Midt-Norge kommer klart dårligst ut med tanke på utsikten til nyttårsrakettene. – Det dårligste været er det Møre og Romsdal og opp til Helgeland som kommer til å få, med sludd og snøbyger, sier Granerød. Det blir en våt avslutning på året for vestlendingene. – På Vestlandet sør for Stad blir det noe lettere byger, men også der venter man regn og sluddbyger i ytre strøk og snøbyger opp i fjellene, forteller statsmeteorologen. På Sørlandet og i Nord-Norge blir det for det meste oppholdsvær, men ifølge Granerød kan det nordover komme enkelte snøbyger ved kystområdene og i ytre strøk. Også værprognosene fra StormGeo viser at det ser lovende ut med fyrverkerivær på Østlandet, og at for Midt-Norge er været mer usikkert.