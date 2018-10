Glatte veier og snøkaos på Østlandet: – La bilen stå VANSKELIGE FORHOLD: Det er vanskelige kjøreforhold grunnet snøvær på flere fjelloverganger. Her fra Bjorli. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) MYE SNØ: Dette bildet er tatt i Skien i januar i år. Mange tusen mistet strømmen og flere skoler og barnehager måtte stenge. (Foto: Eirik Haugen) annonse Natt til tirsdag har flere bilister og trailere kjørt utfor på grunn av glatte veier. La bilen stå om du har sommerdekk, er oppfordringen fra politiet. 29.10.2018 kl 19:59 (Oppdatert 30.10.2018 kl 11:41)

NTB Eirik Haugen

Sørøst politidistrikt har bistått flere sjåfører natt til tirsdag. Blant annet kjørte en trailer med flere tonn laks av veien på E134 ved Nutheim i Selfjord kommune. Sjåføren ble sendt til legevakt for rutinesjekk. Det er veldig glatt på stedet, melder politiet.

I samme politidistrikt kjørte en mann i 20-årene inn i en midtrabatt i Sandefjord. Bilen hadde sommerdekk, og sjåføren fikk førerkortet beslaglagt.

Flere meldinger på Østlandet

Politiet i Innlandet melder at en person er sendt til Gjøvik sykehus for behandling av skader etter at han kjørte av veien på fylkesvei 191 i Nordre Land kommune og inn i en fjellskrent. Snøføre på stedet, informerer politiet.

Det var på forhånd meldt om kaos i trafikken på grunn av snøen som vil lave ned østafjells natt til tirsdag. Meteorologisk institutt advarer på Yr om snø og underkjølt regn i store deler av landet de neste dagene. Statsmeteorolog Siri Wiberg varslet mandag ettermiddag at det kan være 10 centimeter snø over store deler av Østlandet fra tirsdag morgen, skriver NRK.

Like før klokken 3 natt til tirsdag meldte Øst politidistrikt at de allerede hadde fått meldinger fra bilister som har problemer med sommerdekk i snøværet.

– Slik føret er nå er vår melding enkel: Har du sommerdekk på bilen, la bilen stå! Dette gjelder også de store inn- og utfartsveiene, skriver de på Twitter.

Samme oppfordring kommer fra Oslo politidistrikt. De ber folk ta en kvalifisert vurdering på om de må kjøre bil i dag. Vegtrafikksentralen i Øst oppfordrer bilister til å slippe busser og lastebiler fram og holde god avstand, skriver de på Twitter.

Sperret veien

– De første meldingene kom rett før klokken 3 på E6 utgående ved Ulvensplitten. Der har fire vogntog hatt trafikale problemer og E6 utgående ved Skulleruddumpa har flere lastebiler og to vogntog hatt problemer, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB klokka 5.

Vogntogene ved Ulvensplitten sperret i en periode avgjøringen til Alnabru, men har nå fått på kjetting og er kjørt videre. Også lastebilene ved Skulleruddumpa har kommet seg videre. Føreren av en av vogntogene anmeldes for å ha kjørt med sommerdekk, og kom seg ikke videre selv med kjetting.

I tillegg til vogntogene har også personbiler hatt problemer.

– Problemene kom rett etter at snøen begynte å dale ned i 3-tiden. Det snørt fortsatt og jeg antar det vil fortsett utover morgenen, sier Aune

15-20 mm i Telemark

– Slik det ser ut nå, vil det falle mellom 15 og 20 millimeter nedbør over Telemark i løpet av tirsdagen, men det vil selvsagt bli lokale variasjoner. Utover dagen er nok sjansen stor for at nedbøren vil komme ned som både sludd og regn, sa vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga til Varden mandag kveld..

Varsler førerkortbeslag

Øystein Krogstad, UP-sjef i Agder og Sør-øst, garanterer at politiet vil være på veiene og følge med på trafikken. Han varsler om strenge sanksjoner dersom bilførere begir seg ut på veiene uten å ha skodd seg riktig.

– De sliter veldig! Nå har vi den siste måneden fått henvendelser fra bilister som lurer på om de kan få sette på vinterdekk og piggdekk før fristen 1. november, så nå ligger du veldig dårlig an om du fortsatt kjører på sommerdekk, understreker Krogstad med største alvor i stemmen.

– Kjører du på sommerdekk nå, risikerer du at førerkortet ryker! legger han til.

Det handler naturligvis om egen og andres sikkerhet i trafikken, og Krogstad anmoder folk på det sterkeste om å sko seg etter føret.

– Hva da med dem som ikke har anledning til å skifte til vinterdekk før de må på jobb?

– Da er det usannsynlig enkelt: Ta bussen! La bilen stå! Jeg vil da tro det er bedre å komme en time for seint på jobb enn i verste fall ikke å komme frem i det hele tatt og ikke lenger inneha førerkort, svarer Krogstad kjapt.