– Glem aldri 22. juli HOLDT Appell: Sara Åsatun (18) FRA AUF holdt appell under lørdagens minnemarkering. (Foto: Tore Svarverud) VIKTIG Å Minnes: Med Arild Bakke som forsanger sang de frammøtte «Til ungdommen» som har blitt en av de sangene som brukes mest for å markere 22. juni-terroren. (Foto: Tore Svarverud) – 22. juni er en påminnelse om at frihet ikke er noe vi kan ta for gitt. Det var budskapet fra Sara Åsatun (18) ved minnemarkeringen i Porsgrunn lørdag. 22.07.2017 kl 15:35 (Oppdatert 15:55)

Tore Svarverud

Tlf: 976 88 757

Mer enn 100 personer, både ungdommer og voksne, var lørdag formiddag møtt fram for å hedre ofrene for terroren 22. juli 2011. Det skjedde i rådhusamfiet i Porsgrunn. Der ble det i 2012 satt opp en minneplakett, og siden har dette vært et fast sted for minnemarkeringene i Grenland, som Porsgrunn og Skien kommune arrangerer sammen.

Et angrep på våre verdier

AUF-eren Sara Åsatun var for ung til å dra på Utøya for seks år siden. Men hun har blitt aktiv i organisasjonen siden.

– Terroren var et angrep på de verdiene vi setter alle høyest, sa hun.

Porsgrunns ordfører Robin Kåss roste AUF for måten de har taklet terroren.

– Ungdommen gir ikke opp. AUF har reist seg igjen og står sterkere enn før, sa han.

Han takket alle de frammøtte. Han syntes det var veldig fint at så mange møtte fram midt i fellesferien.

To ungdommer fra Telemark mistet livet i skytingen på Utøya. Flere unge telemarkinger ble også alvorlig skadet.

En vond dag

Også ordførerne i Kragerø og Skien var kommet til minnemarkeringen.

Skiens ordfører Hedda Foss Five, selv tidligere AUFer, la ikke skjul på at hun synes dette er en vond dag, og en markering det hadde vært mest behagelig å slippe. Men det er nødvendig å ta vare på minnene og stå sammen mot det som var terroristens mål, sa hun.

Etter appellene la mange av de frammøtte ned blomster ved minneplaketten.

Også i Tokke var det en minnemarkering ved minnestøtta. Det var markeringer i Oslo, på Utøya og en rekke andre steder rundt om i landet.

