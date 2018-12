God jul, Telemark eirik haugen nyhetsredaktør: Eirik Haugen, nyhetsredaktør i Varden. annonse 24.12.2018 kl 07:58 (Oppdatert 08:16)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Klokka 17 sier man at julen ringes inn og vi håper også roen senker seg over hele Telemark noen timer. Denne kvelden setter også punktum for noen dager der det er svært hektisk for mange. Det er en rekke ting som skal ordnes og kvelden i dag blir endelig en anledning til å slappe av.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at for leketøysbutikkene betyr omsetningen i desember mer enn i noen annen bransje. Inntektene er 230 prosent høyere enn i en gjennomsnittlig måned resten av året. Matbutikkene øker omsetningen med 20 prosent i årets siste måned. Det gir et bilde av hvordan samfunnet forandrer tempo og kjøpevaner de siste ukene før julaften kommer og hvor travelt det er. Et foreløpig punktum for julestresset settes i kveld.

Vi ønsker også i år og rette en særskilt takk til alle dere som står på for at andre skal få en god jul. I dag er det mange som stiller opp frivillig for å arrangere julaften for andre og sørge for at kvelden blir god for mange flere. Vi har også latt oss imponere over «Omvendt julenisse» der frivillige har brukt all sin tid før jul for å sørge for at andre får gaver og mat. Det får de til ved hjelp av gavmilde telemarkinger.

Det nye året kommer fort og dermed er det ekstra viktig å nyte disse dagene. Vi i Varden ønsker hele Telemark en riktig god julefeiring.