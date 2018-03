Godtar sand-boten på 340.000 kroner GODTAR BOTEN: Skien kommune godtar boten på 340.000 kroner de er ilagt for manglende rapportering av sanduttak på Geiteryggen. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Skien kommune godtar boten på 340.000 kroner de er ilagt for manglende rapportering av sanduttak på Geiteryggen. 21.03.2018 kl 17:57 (Oppdatert 17:59)

Martin Øyvang

Styreleder Anita Ballestad i flyplasstyret sier til NRK at de har svart Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) om at de aksepterer regninga.

Det var i begynnelsen av mars at det ble kjent at direktoratet hadde varslet Skien kommune om et overtredelsesgebyr på 340.000 kroner for sanduttaket på Geiteryggen i perioden 2011 til 2015.

DMF mente det måtte anses som et grunnleggende ansvar å sette seg inn i lovgivningen for masseuttak etter mineralloven, spesielt når uttaket har drevet kommersielt over flere år.

– Ved å unnlate å sende inn årlige driftsrapporter til DMF, har vi verken hatt mulighet til å vurdere om uttaket var konsesjonspliktig, hvilket det nå i ettertid har vist seg at det var, eller å få kunnskap om uttakets årlige størrelse, omsetning osv. skriver seksjonsleder Torbjørn Killi Olsen og seniorrådgiver Maria Lauritzen i direktoratet i brevet til kommunen.