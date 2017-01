Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Godvær over nesten hele landet til uka FINT: Det blir mye godt vær i Sør-Norge den kommende uka. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB SCANPIX) annonse Med unntak av det østlige Finnmark ser det ut til at stormene i Nord-Norge har passert for denne gang. I Sør-Norge blir det mildvær i helgen og begynnelsen av neste uke. 19.01.2017 kl 15:02 (Oppdatert 15:04)

NTB – Fra helgen vil det bevege seg en svak høytrykksrygg inn over hele landet. Den vil gi mildere vær de fleste steder, forteller meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt til NTB. Lavtrykk over Bjørnøya Uvær har herjet i Nord-Norge den siste uken, men det ser ut til at det siste lavtrykket bare sneier innom helt nord i landet. – Bare Øst-Finnmark står i fare for å bli truffet av lavtrykket som nå ligger over Bjørnøya. Det vil i så fall kunne bli snakk om liten storm, sier Thaule. Fra helgen blir det mildere, også i nord. Bodø kommer til å få plussgrader på dagtid fra søndag, og nedbør vil komme som regn. OBS-varsel i nordvest Det er sendt ut OBS-varsel for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal for det kommende døgnet. Der er det ventet 70-100 millimeter nedbør. – Denne nedbøren kommer til å trekke nordover i løpet av natt til lørdag, forteller meteorologen til NTB. I Nord-Norge er det sendt ut OBS-varsel for vanskelige kjøreforhold torsdag på grunn av sterk vind, tette snøbyger og snøfokk. – I landsdelen kommer nedbøren som sludd og snø, dermed kan det bli glatt, sier meteorologen Thaule. Finest på Østlandet Både Vest- og Østlandet vil få gradvis kaldere vær fra lørdag. I Bergen vil temperaturen synke fra mellom 7 og 9 grader fredag til mellom to og fem grader mot slutten av helga. I hovedstaden blir det mellom 4 og 7 grader, med kuldegrader på nettene. – Østlandet, og spesielt Oslo, er mest utsatt for luftforurensning til uken. Der blir det lite vind og klarvær, sier Thaule. annonse annonse