Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Gravid kvinne (17) skadet etter trafikkulykke i tunnel Haukeli: Politiet fikk melding om ulykken klokken 05.48 søndag morgen. Slik ser det ut ved tunnelåpningen til Haukelitunnelen søndag klokken 8.00. (Foto: Web kamera Statens vegvesen) annonse En gravid kvinne (17) og en 18-årig sjåfør ble skadet da bilen de satt i kjørte inn i fjellveggen i Haukelitunnelen tidlig søndag morgen. 29.01.2017 kl 08:04 (Oppdatert 08:37)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616 Politiet fikk melding om ulykken klokken 05.48 søndag morgen og alle nødetater rykket ut. Den gravide kvinnen (17) og sjåføren (18) var på vei østover. De skal begge ha adresse i Telemark, opplyser Frode Kolltveit, operasjonsleder i Hordaland Politidistrikt til Varden. Kjørte i fjellvegg Kvinnen ble først fraktet til sykehuset i Odda i ambulanse, mens mannen satt fastklemt en stund før han ble frigjort. Bilen de kjørte traff et betongelement inne i tunnelen og det er meldt om store materielle skader. Satt fastklemt Mannen satt fastklemt med beina, men var ved bevissthet da han ble frigjort. Han skal ha hatt store smerte i beina og en del småskader på kroppen, sier Kolltveit. Sjåføren er flydd til Stavanger sykehus, mens den 17 år gamle kvinnen er fraktet til Haukeland. Tunnelen er ryddet og åpnet for trafikk, opplyser Kolltveit. Varden oppdaterer saken. annonse annonse