Feiret jul i godt fellesskap

Mer enn 100 personer kom til menighetshuset på Vessia for å feire jul i fellesskap. 24.12.2016 kl 18:58

– Dette er 45. gangen vi arrangerer det, så vi kan vel si at det begynner å bli en tradisjon, sier Jarle Storebø, som er primus motor for arrangementet. Det er Normisjon Porsgrunn som er fast arrangør. De har med seg en stor stab av frivillige. I år var det rundt 20 personer, som stilte opp og bidro med alt det praktiske.

Siden 1970-tallet

Det hele startet på begynnelsen av 1970-tallet som et arrangement for byens løse fugler. Ideen var da som nå at det skulle være et arrangement som var åpent for alle, uten noen påmelding på forhånd, og at alt skulle være gratis. Julemat, julemusikk og julegaver var da som nå viktige ingredienser, ved siden av det sosiale samværet.



Etter hvert har det blitt et arrangement som samler veldig mange forskjellige folk. I år kom det så mange at arrangørene tidlig innså at oppdekningen til 70 ikke var tilstrekkelig, og måtte utvides.

Kristne og muslimer

To av de faste deltakene er Bjørg og Rolf Nenseth. En annen er Sara Abid, som er i følge med flere andre muslimske kvinner og menn, som har kommet for å være med på julefeiringen.

– Dette er en hyggelig tradisjon og en fin måte å feire jul på, sier hun.