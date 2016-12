Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Hvem har bagen til Kjersti? KJERSTI: Kjersti Nygaaard savner julegaver og festantrekk

Kjersti Nygaard savner sine juleklær og julegaver. Det gjør helt sikkert også den unge mannen som tok feil bag på Grenlandsekspressen. 23.12.2016 kl 21:36 (Oppdatert 23.12.2016 kl 22:24)

Tore Svarverud

Tlf: 35 54 32 48 Kjersti Nygaard (27), til daglig student ved Høyskolen i Kristiania i Oslo, var på vei hjem med Grenlandsekspressen for å feire jul i Skien fredag ettermiddag. Hun tok Grenlandsekspressen som hadde avgang klokka 13.15 sammen med mange andre i liknende ærend. Bagen hun hadde med seg, ble satt i bussens bagasjerom. Fant "guttebag" - Vi var framme i Skien omtrent klokka 15.30. Men der var ikke min bag! Den eneste bagen som var igjen, var en som liknet på min. Men det var en typisk "guttebag". Den inneholdt blant annet en dress og andre klær som må tilhøre en ung mann, samt julegaver. Min inneholdt også julegaver, pluss en kjole, toalettsaker og sminke. Håper på oppklaring - Jeg er litt fortvilet, siden det er så rett før jul. Bagen som var igjen, befinner seg i bussgarasjen på Gulset. Bussjåføren mente at den som hadde forvekslet bagene, må ha gått av på Gjerpen. Jeg håper virkelig at vi kan få de rette bagene før julekvelden. begge to. annonse