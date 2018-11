Grillet i hagen – fikk politiet på besøk annonse Naboer så røyk og kontaktet politiet. Men det viste seg å ikke være så alvorlig. 26.11.2018 kl 16:06

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi og brannvesen satte mandag ettermiddag kursen mot et nabolag på Borgeåsen i Skien etter melding om en brann.

– Den første meldingen gikk ut på at det foregikk søppelbrenning i en hage, og at dette var til stor sjenanse for naboer. De fryktet også at det skulle spre seg videre, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt.

Hadde fyrt opp grillen

Da nødetatene ankom stedet viste det seg at det verken var snakk om brenning av søppel eller stor fare for spredning.

– Det var rett og slett noen som hadde fyrt opp grillen i hagen for å lage seg noe middagsmat. Dermed ble det fort avklart som udramatisk, og patruljen og brannvesenet kunne returnere, sier Mørch.

Ingen reaksjoner

– Så det blir ikke noen reaksjoner etter denne utrykningen?

– Nei, det er da ikke ulovlig å grille i egen hage i slutten av november, sier operasjonslederen.