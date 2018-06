Gutt (11) forsvant på skoletur - funnet etter stor leteaksjon SAVNET: Den savnede 11-åringen var på tur med klassen ved Sigridsbu på Blefjell da han kom bort fra medelevene og læreren. (Foto: Webatlas) annonse Hentet av helikopter etter storstilt leteaksjon på Blefjell. 12.06.2018 kl 21:46 (Oppdatert 23:23)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

SISTE 23.15: Gutten er funnet, melder politiet.

– Sea King melder at de har funnet gutten, og har han i kabinen nå. Han er i god form, og aksjonen blir dermed avblåst med lykkelig utfall!

Politi og Røde kors rykket tirsdag kveld ut til Blefjell, etter melding om at en elev var savnet fra en skoleklasse som er på tur i området.

– Politiet iverksetter en letaksjon ved Sigridsbu, på Telemark-siden av Blefjell, etter at en 11 år gammel gutt er meldt savnet. Han er på klassetur, og ble sist sett rundt klokken 19 tirsdag kveld, opplyser operasjonsleder Rune Hunshammar i Sør-Øst politidistrikt.

Ikke fjellvant

Ifølge politiet skal ikke gutten være vant til å gå på tur i fjellet.

– Han er ikke fjellvant. 11-åringen hadde på seg en hvit t-skjorte og en shorts da han forsvant, sier Hunshammar.

Helikopter tilkalt

I tillegg til mannskaper fra politiet og Røde kors, er det blant annet tilkalt et helikopter.

– Vi ser alvorlig på dette, og setter i gang en full leteaksjon. Et Sea King-helikopter er på vei, og det samme er redningshunder og mannskaper fra Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret, sier operasjonslederen.

Telemark Røde Kors hjelpekorps melder at de har sendt totalt 19 personer tilknyttet hjelpekorpsene på Notodden, Rjukan og Hjartdal for å delta i leteaksjonen. Norsk Folkehjelp melder at de har sendt syv mannskaper og en ATV til stedet.

Politiet melder at leteaksjonen vil fortsette ut i natten, hvis gutten ikke blir funnet.