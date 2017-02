I DAG: ODD - Lillestrøm kl 12. Se hele kampen på varden.no. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Lyst til å se dagens kamp mellom ODD og Lillestrøm? Vi sender kampen her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Gutt (4) funnet etter leteaksjon

Politiet satte i gang en leteaksjon etter en fire år gammel gutt i Langesund freag ettermiddag. Den varte heldigvis ikke så lenge. 10.02.2017 kl 11:38 (Oppdatert 11:51)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Politipatruljene er på vei til Langesund i forbindelse med letingen. – Vi har flere patruljer på veg til Salenveien og området rundt da vi leter etter en 4 år gammel gutt med hund i bånd. Tips oss på 02800, melder politiet. Men det tok ikke så lang tid før politiet kunne avblåse leteaksjonen. – Gutten er til rette, sier operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt i 11.50-tiden.