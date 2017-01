Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Gutt (9) meldt savnet i Skien SIST SETT HER: Gutten forsvant fra en adresse i Fugleleiken på Gulset. (Foto: Tone Lensebakken) POLITI: Politiet var fredag kveld på plass hos familien. (Foto: Tone Lensebakken) Leteaksjon igangsatt på Gulset i Skien. 27.01.2017 kl 22:04 (Oppdatert 22:08)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politiet fikk fredag kveld melding om at en gutt er meldt savnet fra Gulset i Skien. – Det er en 9 år gammel gutt som sist ble sett i nærheten av hjemmet sitt i Fugleiken i femtiden fredag kveld, sier operasjonsleder Petter Ebbesberg i Sør-Øst politidistrikt. Gutten skal opprinnelig være fra Kenya. – Gutten skal være iført grå jakke med sorte prikker, grå lue, grønne bukser og sorte og grønne sko, sier Ebbesberg. Politiet ber om hjelp til å finne gutten. – Hvis du har sett han, så ber vi deg ringe oss på telefonnnummer 02800, sier Ebbesberg. Varden oppdaterer saken! annonse annonse