Gutt (9) var savnet i seks timer – funnet i god behold

SIST SETT HER: Gutten forsvant fra en adresse i Fugleleiken på Gulset. (Foto: Tone Lensebakken) POLITI: Politiet var fredag kveld på plass hos familien. (Foto: Tone Lensebakken) Leteaksjon ble igangsatt på Gulset i Skien, men gutten ble funnet i god behold. 27.01.2017 kl 22:04 (Oppdatert 22:08)

Martin Øyvang

SISTE: Politiet opplyser at den ni år gamle gutten er funnet i god behold, ikke langt unna hjemmet. Politiet fikk fredag kveld melding om at en gutt er meldt savnet fra Gulset i Skien. – Det er en 9 år gammel gutt som sist ble sett i nærheten av hjemmet sitt i Fugleiken i femtiden fredag kveld, sier operasjonsleder Petter Ebbesberg i Sør-Øst politidistrikt. Gikk ut med beskrivelse Gutten skal opprinnelig være fra Kenya. – Gutten skal være iført grå jakke med sorte prikker, grå lue, grønne bukser og sorte og grønne sko, opplyste Ebbesberg kort tid etter at leteaksjonen ble igangsatt. Naboer deltok Politiet lette i området med flere patruljer. Flere naboer deltok også i leteaksjon.