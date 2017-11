Gutt bitt av hund i barnehage Bet gutt: En hund kom seg inn på barnehagens område, og bet en gutt i beinet. (Foto: Jon-Inge Hansen) annonse En gutt er bitt av hund i en barnehage i Skien. 17.11.2017 kl 13:15 (Oppdatert 13:35)

Politiet opplyser at det dreier seg om Maurtua barnehage som ligger i Bakkane i Skien.

To løshunder

Gutten er sendt til behandling på legevakt.

Varden har snakket med politiet i Telemark som opplyser om at det var to løshunder som har kommet seg inn i barnehagen. Den ene hunden har bitt en gutt, men politiet vet ikke hvor alvorlige skadene er. Politiets operasjonsleder opplyser at gutten er blitt bitt i beinet.

Hunden som bet er tatt hånd om av politiet. Politiet oppretter sak og ser alvorlig på hendelsen.

Politiet vet ikke hvor gammel gutten er. Hendelsesforløp og skadeomfang er ikke kjent.