Gutt kom ikke hjem til avtalt tid annonse Politiet ba publikum om hjelp etter at en gutt ikke kom hjem til avtalt tid. 31.10.2017 kl 18:45 (Oppdatert 19:36)

Gutten er fra Nissedal, og meldingen kom klokken 18.45.

– Vi ønsker opplysninger om noen har sett en gutt på en mc-crosser i Treungen/Heimdal-området. Han ikke kommet hjem til avtalt tid, opplyser politiet på Twitter.

En time etter at den første Twitter-meldingen ble sendt ut melder politiet at gutten er kommet tilbake og at alt er ok med han.

Varden har gjentatte ganger prøvd å nå politiet på telefon uten hell.