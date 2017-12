Gutt påkjørt på Herøya annonse 14 år gammel gutt lettere skadd etter å ha blitt påkjørt av en bil i Porsgrunn. 21.12.2017 kl 08:41 (Oppdatert 21.12.2017 kl 09:14)

Martin Øyvang

Ambulanse og politi rykket torsdag morgen ut til en påkjørsel på Herøya i Porsgrunn.

– En ung gutt har blitt påkjørt av en bil. Gutten er ikke på stedet lenger, men patruljene er på vei sammen med ambulansen, sier operasjonsleder Geir Kastmo i Sør-Øst politidistrikt.

Frontlykt knust

Det var sjåføren av bilen som kontaktet politiet etter uhellet.

– Han har sagt at han ikke så gutten før det var for sent, og han smalt borti han. Sammenstøtet var såpass kraftig at den ene frontlykta på bilen er knust, sier Kastmo.

Smerter i hofte og ben

Sjåføren visste ikke noe om guttens skader, siden han gikk fra stedet. Gutten ble senere torsdag morgen lokalisert ved Skjelsvik, etter at han hadde ringt til sine foreldre.

– Han ble sjekket av ambulansepersonellet og klaget på smerter i hpofte og ben. Han blir tatt med en tur på legevakta for en sjekk, sier Kastmo.

Han legger til at gutten er 14 år gammel.