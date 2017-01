Hadde 22 gram hasj i skolesekken annonse Eleven ble nervøs da politiet kom. I skolesekken hadde han 22 gram hasj. 13.01.2017 kl 17:45 (Oppdatert 18:27)

Han tilsto umiddelbart, hasjen kom fra et parti på 25 gram han nettopp hadde kjøpt. Resten hadde han røyket opp.

– Det er til eget forbruk, påsto den da 16 år gamle gutten.

Tatt før

Han ble stoppet utenfor den videregående skolen han gikk på.

Et år tidligere fant politiet hundre gram hasj gjemt rundt i en hybel han leide, blant annet to gram under madrassen. Det erkjente han var hans.

– Spredningsfare

– Selv om tiltalte har påstått at narkotikaen var til eget bruk, er det ikke tvil om at kvantumet han ervervet var så vidt stort at det åpenbart representerte en spredningsfare, heter det i dommen mot den tidligere skoleeleven.

Han er nå 17 år, og har sluttet på videregående skole.

17-åringen ble dømt til 21 dagers betinget fengsel.