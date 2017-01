Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Klokken 15.51 fikk Telemark-politiet melding om en arbeidsulykke i Nome. En traktor hadde da veltet under arbeid i Drangedalsheia, mellom Lunde og Drangedal. En mann i 60-årene satt i traktoren da ulykken skjedde. – Sjåføren var i en skråning og har sklidd på glatta med traktoren. Han har gått kast i kast nedover lia, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Mannen er kjørt til Sykehuset Telemark for undersøkelser. Aaltvedt forteller at mannen klaget over smerter i ryggen da han var i ambulansen, men at skadeomfanget er ukjent. Like etter klokken 16 var politiet på vei til stedet. Mannen var kjørt til sykehus før politiet kom frem. Arbeidstilsynet er varslet.

