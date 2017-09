Han skulle møte vennene sine i byen, men her slutter sporene etter ham LETEAKSJON: 62-åringen skal ha vært i Klosterskogen-området fredag kveld. (Foto: EIRIK HAUGEN/PRIVAT) LETER I OMRÅDET RUNDT FRITIDSPARKEN: Politiet leter i området rundt Skien fritidspark og har ringt på flere dører i letingen etter mannen som er savnet. (Foto: Eirik Haugen) SAVNET: Politiet har sendt ut bilde av mannen etter ønske fra pårørende. (Foto: PRIVAT) annonse En 62 år gammel mann er meldt savnet fra Skien. 18.09.2017 kl 12:55 (Oppdatert 14:02)

Lena Beathe Arneberg/Eirik Haugen

Det pågår nå en omfattende leteaksjon i Skien etter den savnede 62-åringen. Politiet meldte om savnetsaken mandag formiddag.

Dukket ikke opp til avtale

Mannen var med venner i et selskap på Kleiva i Skien fredag.

– Han ble enig med vennene sine om at han skulle reise hjem til boligen sin for å skifte. Senere på kvelden skulle han møte dem igjen på et utested i Skien, sier operasjonsleder Ole Kamben.

Mannen spaserte hjem igjen for å bytte klær. Elektroniske spor viser at han var i nærheten av sitt eget hjem i Moflataveien klokken 20.28.

Siden det har ingen hatt kjent kontakt med ham, og han dukket heller aldri opp til avtalen med vennene.

Mannen bor alene i Skien. Det var kjæresten hans, som var bortreist i helga, som meldte ham savnet.

– Vi har foretatt en del undersøkelser og det er iverksatt en omfattende leteaksjon, melder politiet videre.

Leter i turområde

Mannskaper fra Røde Kors og politiet er satt inn i søket. Leteaksjonen har base ved Fritidsparken i Skien.

– Vi har hatt en spørrerunde i nabolaget i dag, sier Kamben.

Røde Kors-mannskaper retter søket i turområdet ved Fritidsparken.

Politiet meldte først at mannen er 52 år, men har nå korrigert feilen.

Saken oppdateres.