Han tjener mest av alle sine kolleger Tjener mest: Fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) tjener mest av alle fylkesordførerne i Norge. (Foto: Fredrik Pedersen) Sven Tore Løkslid tjener 1.242.700 kroner. Det er mest av alle landets fylkesordførere. 11.02.2017 kl 19:26 (Oppdatert 19:45)

Lise Valbø Rønningen

Lise Valbø Rønningen

Tlf: 991 60 995 Det er Aftenposten som lørdag skriver om lønnsnivået i alle landets fylkeskommuner. Oversikten viser at Telemarks fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) tjener mest av alle fylkesordførerne. Han har en årslønn på 1.242.700 kroner, ifølge tall fra KOSTRA og en rapport fra Stortingets utredningsseksjon. KOSTRA-tall er basert på fylkeskommuners og kommuners egen rapportering om utgifter. Jeg har en god godtgjøring, og i Telemark har vi en praksis der det alltid er det forrige fylkestinget som vedtar godtgjøringsreglementet. Det reglementet vi har nå ble altså vedtatt før valget, på samme måte som vi skal vedta nytt reglement før neste valg, sier Sven Tore Løkslid til Varden i en kommentar. FIKK HUDEN FULL: Får krass kritikk for dette bildet Varden har tidligere skrevet om lønnsnivået i Telemark fylkeskommune. Aftenpostens artikkel viser at det er store forskjeller på hvor mye fylkespolitikerne tjener i de ulike fylkeskommunene. Snittlønnen på landsbasis lå på rundt 360.000 kroner. I Telemark er snittlønna på 368.415 kroner. Til sammenligning fikk fylkestingsmedlemmene i Aust-Agder fylke ifølge Aftenposten utbetalt 221.000 kroner i snitt. DETTE TJENTE ORDFØRERNE: Se oversikten over hva ordførerne i Telemark tjener Professor Jacob Aars, Universitetet i Bergen, tror velgerne vil reagere. – Ordningene virker sjenerøse, selv om det ikke er slik i alle fylkeskommuner. Jeg tror kanskje velgerne vil reagere når dette blir kjent, sier Aars til Aftenposten.