Han tror Siv ble skuffa Slutter: Andre Kolve fra Porsgrunn er ikke lenger statssekretær for finansminister Siv Jensen (Foto: fredrik Nordahl) annonse Porsgrunnsmannen Andre Kolve slutter som en av finansminister Siv Jensens nærmeste medarbeidere. 20.12.2016 kl 18:35

Fredrik Nordahl

Tlf: 35 54 32 34

Tirsdag meddelte 38-åringen overfor «sjefen» at han ikke lenger vil jobbe som statssekretær med ansvar for presse- og mediesaker.

ANDRÉ FOR SIV: Er djevelens advokat for finansministeren

Tida var inne

– Hvorfor slutter du?

– Jeg føler at tida er inne for å gjøre noe annet. Hva vet jeg ikke ennå, men jeg håper å finne noe interessant innen kort tid, sier Kolve til Varden etter å ha ryddet kontoret sitt hos Finansdepartetementet i Akersgata i Oslo sentrum.

– Hva er drømmejobben?

– Jeg føler jeg har hatt mange drømmejobber ganske lenge nå. Det sa jeg for øvrig også da jeg jobbet i PD og TA, smiler 38-åringen som altså har lang fartstid i lokalpressen.

Kolve har nå lagt bak seg neste sju år i ulike roller i Fremskrittspartiet.

Til Sydpolen

– Hva husker du som den verste episoden, og den beste episoden fra disse årene?

– Det er ikke noe spesielt som har vært virkelig ille. Kanskje det er ting folk utenfor opplever som ille, men slik tenker ikke jeg. Jeg trives når det stormer, sier Kolve.

Likedan har han vanskelig for å peke ut det beste minnet.

– Det er vanskelig å finne ett øyeblikk. Men da vi kom inn i regjering, det var gøy. Jeg har også fått være med på mange reiser. Minnet fra da jeg var med til Sydpolen med justisministeren og kong Harald er fint.

Siv ble skuffa

– Hva sa «sjefen» din når du slutter?

– Jeg oppfatter det som hun ble litt skuffa, men at hun respekterte mitt valg. Hun har ønsket med lykke til videre, selv om hun ville at jeg skulle fortsette som statssekretær, sier han.

Til Dagbladet ga Jensen solid skussmål til sin tidligere medarbeider.

– Jeg har satt stor pris på det arbeidet og den innsatsen André har lagt ned for meg, både som statssekretær i Finansdepartementet og da vi jobbet sammen i stortingsgruppen. Han jobber hurtig og systematisk og jeg har spesielt merket meg at han takler stress og høyt tempo veldig godt, sier Siv Jensen.

– Det holdt nå

Kolve uttaler i samme sak at det har vært høyt tempo.

– En sånn jobb kan du ikke ha et helt liv, og det vil du ikke heller. Jeg er veldig takknemlig for mulighetene jeg har fått, men nå er det på tide å finne noe utenfor politikken. Jeg følte at det holdt nå. Men jeg vet at jeg kommer til å savne det. Styrken til Frp er at vi er tilgjengelige, både for media og andre som trenger å få tak i oss. Jeg tar telefonen midt i middagen, under familieselskaper, på vennefester og på ferie, sier han.

Lang juleferie

De neste dagene og ukene kan det bli litt vanskeligere enn vanlig å få fatt i Kolve.

– Nå skal jeg ta en lang juleferie. Jeg skal kople helt ut. Jeg skal slå av telefonen og ikke være redd for å gå glipp av noe som helst. Og når jeg kommer utpå nyåret så håper jeg at jeg finner meg en jobb jeg kan trives i.