Hareide skal ha nektet Ropstad å dra til Telemark

KrF-leder Knut Arild Hareide skal selv ha grepet inn og hindret nestleder Kjell Ingolf Ropstad i å dra til KrFs fylkesårsmøte i Telemark, sier kilder til VG. 24.10.2018 kl 18:49 (Oppdatert 19:49)

Fylkeslaget samlet seg onsdag kveld i Bø i Telemark for å velge sine seks delegater til KrF-landsmøtet 2. november, der partiet skal fatte sin beslutning om partiet skal gå til venstre eller høyre.

Opprinnelig var det meningen at KrFU-leder Martine Tønnessen skulle fronte høyresidens syn, mot stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold som støtter Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Men mandag ble de 79 delegatene til årsmøtet i fylkeslaget informert i en epost om at Ropstad ville stille i stedet for Tønnessen.

Reagerte sterkt

– Jeg ba om å få slippe, fordi jeg synes det var litt ugreit at jeg skulle debattere mot en stortingspolitiker på hjemmebane. Jeg spurte derfor Kjell Ingolf om han kunne ta det isteden, og det sa han ja til, sier KrFU-lederen til VG.

Ifølge VGs kilder skal Hareide ha reagert sterkt på at Ropstad, uten å informere resten av partiledelsen, takket ja til invitasjonen.

Ropstad, som vil inn i Solberg-regjeringen, har seilt opp som den mest aktuelle lederkandidaten i KrF dersom Hareide skulle tape kampen om veivalget.

Hareide skal ha satt foten ned for Ropstads deltakelse og begrunnet dette med at det er enighet i partiledelsen om at ingen av dem skal reise alene på fylkesårsmøtene og argumentere for sitt syn.

På et møte i partiledelsen onsdag ble det imidlertid enighet om å sende 1. nestleder Olaug Bollestad i stedet.

Det lyktes ikke NTB å få en kommentar fra Hareide onsdag kveld.

"Tredje vei"

Ifølge avisa Dagen vil også stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan dra til Telemark for å kjempe for en "tredje vei" – nemlig å fortsette i opposisjon som i dag.

Grøvan sier til avisa at han tror frykten for splittelse i partiet har gjort hans alternativ mer aktuelt.

– Å ha et landsmøte som er delt på midten, og den situasjonen som det setter partiet i, tror jeg alle opplever som krevende og alvorlig, sier Grøvan som også mener at hans alternativ er sterkt underkommunisert.

– Jeg skal nå ut på flere fylkesårsmøter, sier han.

Telemark er regnet som et av "vippefylkene" til KrF, der resultatet kan gå begge veier. Men ifølge fylkesleder Erik Næs vil de seks delegatene representere fylkeslagets ulike syn.

Før avstemningen i Telemark er 90 av de 190 delegatene til landsmøtet klare. Opptellingen så langt viser at 40 av dem støtter Hareide, 39 vil gå til høyre, ni vil forbli i opposisjon, mens to er usikre.

