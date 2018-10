Hareide spent på «vippestaten» Telemark SPENT: Onsdag kveld blir det klart om flertallet i Telemark KrF støtter KrF-leder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid til venstre. (Foto: NTB scanpix) annonse Utfallet er åpent når Telemark KrF onsdag kveld skal avgjøre hva de mener om partiets veivalg, mener KrF-leder Knut Arild Hareide. 24.10.2018 kl 10:20

NTB

– Der kan nok flertallet gå begge veier, sier Hareide til NRK og bruker det amerikanske uttrykket «swing state» (vippestat) om fylkeslaget.

Fylkesleder Erik Næs opplyser at Telemark KrF vil sørge for at de seks delegatene de skal velge til landsmøtet 2. november, representerer fylkeslagets ulike syn.

– Det er viktig at begge sider blir hørt. Her kommer noen til å bli glad og noen til å bli skuffa. De som blir skuffa, vil uansett være en stor del av partiet, de må også bli ivaretatt.

Redaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa tror venstresiden har et visst overtak i fylket. Overfor NRKs politisk kvarter spår han at i alt fire av de seks delegatene vil støtte Hareides råd om å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Det var gode nyheter, repliserer Hareide.

Det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Bø vil gå for åpne dører.

