Haukelifjell åpent igjen, men føret er dårlig NÅ: Haukeli nå, det er innført kolonnekjøring (Foto: webkamera) Haukelifjell er igjen åpent for trafikk etter kolonnekjøring, melder Statens Vegvesen. 21.12.2016 kl 17:26 (Oppdatert 21.12.2016 kl 20:42)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 Kolonnekjøringen ble igangsatt klokken 17.10, mellom Liamyrene bom og Haukelitunnelen. Vegen ble åpnet klokken 20.30 onsdag kveld. E134 #Haukelifjell mellom Liamyrene og Haukeli er det innført kolonnekjøring grunnet uvær. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 21. desember 2016 Men vegvesenet melder om vanskelige kjøreforhold på E134 over fjellet: «Snø og isdekke, fare for glatte partier, stedvis redusert sikt. Klokken 20.30 var det minus fire grader, liten kuling og snø». Yr har oppdatert OBS-varselet onsdag ettermiddag: Storm og uvær OPPDATERT: Onsdag ettermiddag er det sendt ut oppdatert OBS-varsel som gjelder for Sør-Norge og Nordland til torsdag. På fjellovergangene forventes det vanskelige kjøreforhold, mens det langs kysten skal blåse oss til sterk storm onsdag ettermiddag. På det verste var det varslet vindkast opp til 30 meter i sekundet langs kysten. Stormen som traff Vestlandet og kysten tirsdag er første del av et uvær som også kommer til å prege landet i julaften. På julaften treffer stormen britene kaller «Barbara» kysten, som kan gi storm langs kysten også på selve julaften.