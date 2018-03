Havnet på trappa til spiseriet Trappa: En bil havnet på trappa til Gimsøy spiseri natt til mandag. annonse 20-åringen ble fratatt sertifikatet. 19.03.2018 kl 06:17 (Oppdatert 06:36)

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631

Litt før klokken 02 natt til mandag havnet en bil på trappen til Gimsøy spiseri.

Bilføreren, en mann på 20 år, kom fra Skien og mistet kontroll over bilen i svingen. Det gjorde at han kom over i motgående kjørefelt og stanset ikke før han traff trappen til restauranten.

Politiet rykket ut, og tok sertifikatet fra mannen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om kjøring i påvirket tilstand, og 20-åringen fikk reise hjem, men uten førerkort.