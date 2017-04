Hele bygda stiller opp for kreftsyke Per-Anders (33) RØRT: - Vi er veldig takknemlige for at folk stiller opp, sier Vilde Bjaaland som er kona til kreftsyke Per-Anders. Hun måtte la være å tenke på hvorfor folk stimlet til Bjørkedalen skole, for å ikke begynne å gråte. (Foto: Torbjørn Tungesvik) annonse Vennene til Per-Anders Siljan (33) laget familiedag til inntekt for kreftbehandlingen hans. Oppmøtet ble større enn på 17. mai. 29.04.2017 kl 19:17

Det yrte og vrimlet av folk på Bjørkedalen skole i Porsgrunn lørdag. Rekken av biler som hadde parkert i veikanten var 900 meter lang. Noen kom for å støtte en venn som trenger dem, noen kom som gode naboer og noen kom rett og slett fordi det skjedde noe gøy for barn i Grenland.

- Jeg må bare late som om det er 17. mai eller som om det er et eller annet vanlig arrangement. Hvis jeg tenker på at de gjør dette for oss, begynner jeg bare å grine, sier Vilde Bjaaland (34) som er gift med grisebonden Per-Anders Siljan fra Bjørkedalen.

Sjelden diagnose

Hun forteller at ektemannen i fjor ble diagnostisert med kreft i thymus, som er et indre organ som sitter like bak brystbeinet.

- Det er en sjelden kreftform som det ikke finnes noen kur for i Norge. I fjor sommer fikk Per-Anders beskjed om at han hadde elleve måneder igjen å leve, forteller kona.

Men familien begynte å undersøke mulighetene for behandling i utlandet. De fant et privat sykehus i Tyskland som behandler kreftformen med immunterapi og med cellegift som sprøytes inn i svulsten. Per-Anders har vært i Tyskland og fått én behandling.

- Mandag reiser vi tilbake for behandling nummer to, forteller Vilde.

- Vi har ingen garanti for at han blir frisk, men dette er den sjansen og det håpet vi har. Dessuten blir han ikke så dårlig av den regionale cellegiftbehandlingen han får der, som den han får i Norge. Det er mer skånsomt for kroppen, legger hun til.

250.000 kr for hver behandling

Behandlingene koster 250.000 kroner hver gang og han trenger trolig fire-seks behandlinger. Norsk helsevesen dekker ikke terapien i Tyskland, derfor kommer det godt med at venner og naboer stiller opp.

- Vi samlet inn 200.000 kroner på en innsamlingsaksjon på Facebook før påske. Vi håper at familiedagen skal finansiere en behandling til, sier Lise Røsvik, som er venn av paret og sentral i gruppa som har arrangert familiedagen.

Folk fra hele Grenland møtte opp på familiedagen på Bjørkedalen skole. Mange var venner og kjente av Per-Anders og Vilde, men mange ukjente tok også med seg ungene for å få del i et godt underholdningstilbud samtidig som de kunne støtte en god sak.

- Det blir ikke bedre

- Vi synes det er veldig morsomt å være her. Vi har kastet ball og spist kaker og pølser, sier Madelen Werner som tok med seg sønnen Jesper (3) og ei nabojente fra Skien.

Hestekjøring, pistolskyting, hoppeslott, eggeløp, sekkeløp, fiskedam og konserter var bare noe av det man fant på familiedagen. Lørdag kveld er det fest på skolen for de voksne, der proffe DJ’er står for musikken.

To av dem som koste seg med aktivitetene var søstrene Line Victoria (6) og Leah Nathalie (4) Gisholt.

- Jeg har flaggermus her og Batman her, forklarer Leah Nathalie og peker på det ansiktsmalte fjeset sitt.

- Her kan du gjøre noe gøy med barna samtidig som du bidrar til å hjelpe en annen person. Det blir ikke bedre enn det, sier Lisbeth Eriksen som er venn av Vilde og var ansvarlig for hoppeslottet.

- Og det var veldig bra at vi fikk sol og ikke snø som på fredag, smiler hun.