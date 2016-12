Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Hele Tinnsjøveien er stengt STENGT: Tinnsjøveien er stengt fra avkjøringen til Gransherad til Mæl-krysset. (Foto: Arkivbilde) annonse Tinnsjøveien er stengt, fra avkjøringen til Gransherad til Mæl-krysset. 21.12.2016 kl 18:45 (Oppdatert 21.12.2016 kl 18:53)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 Årsaken er ulykken med en trailer på Busnes, som ble stående og stenge hele veibanen. Traileren må berges. Vegtrafikksentralen regner med at vegen vil være stengt en god stund ut over onsdagskvelden. Strødd omkjøring – Vegvesenet har skiltet at vegen er stengt. I stedet vil de strø omkjøringen, på fylkesvei 364 over Hovinheia, sier operasjonsleder Gisle Småge. I følge politiet vil Tinnsjøveien stengt til traileren er berget og veien strødd. Det er svært glatt på Tinnsjøveien, der det har vært tre ulykker onsdag ettermiddag: Satt fastklemt i trailer som lakk bensin

Seks skadd i front mot front

Kjørte inn i politibil på ulykkesstedet annonse annonse