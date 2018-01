Helse Sørøst må ut med 280 millioner til IKT-leverandør Helse Sør-Øst : Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak (RHF). Helse Sør-Øst ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Helse Sør-Øst sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i regionen. Samlet omsetning er ca. 79 milliarder kroner i 2015. Helse Sør-Øst er med sine ca. 78 200 ansatte Norges største arbeidsgiver. Hovedkontoret for Helse Sør-Øst ligger på Hamar. Foretaket har i tillegg kontorsted i Skien og i Oslo samt Tønsberg, der kontoret for velg behandlingssted er lokalisert. KILDE: Helse Sør-Øst/Wikipedia annonse Helse Sørøst må ut med 280 millioner kroner til IT-leverandøren DXC som hadde ansvaret for det omstridte IKT-prosjektet i helseforetaket fram til mai i fjor. 04.01.2018 kl 10:18 (Oppdatert 10:26)

NTB

Prosjektet, som skulle modernisere alle sykehusene i Helse Sørøst, ble stanset etter at NRK avdekket at utenlandske IT-arbeidere hadde hatt tilgang på sensitive personopplysninger. Helseforetaket er nå i forhandlinger med DXC, og det skal tas en beslutning om hele, eller deler av avtalen skal avsluttes.

– Vi regner med å kunne sende en styrebehandlet sak til Helse Sørøst i løpet av dette første halvåret, sier Gro Jære, konstituert direktør i helseforetakets datterselskap Sykehuspartner til Dagens Medisin.

Partene har så langt forhandlet seg fram til at helseforetaket må betale 280 millioner kroner for den tiden DXC var inne i bildet – fra oktober 2016 til mai 2017, da moderniseringsprosjektet ble stanset og satt på vent, skriver.

Ettersom kontrakten ennå ikke er avsluttet, må Helse Sørøst også i 2018 betale et månedsbeløp til det amerikanske IKT-selskapet.

– Løpende kostnader for leasing av utstyr, lisenser og annet, som leverandøren var forpliktet til å kjøpe før programmet ble besluttet stanset, er per desember 2017 cirka fire millioner i måneden, og er for 2017 inkludert i avtalen på nær 280 millioner kroner. Den kontrollerte nedpakkingen har hatt ambisjon om at mye av dette skal kunne gjenbrukes ved en eventuell oppstart, sier Jære.