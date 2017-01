Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Helsefarlig luft Grenland i dag DÅRLIG LUFT: Målinger viser for mye svevestøv i lufta (Foto: Fredrik Pedersen)

Nå lyser det rødt både på målestasjonen i Lensmannsdalen og i Sverresgate. 02.01.2017 kl 13:48 (Oppdatert 13:50)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 Lufta inneholder så mye svevestøv at det karakteriseres som en betydelig helsesrisiko (ekstern lenke). Dårlig luft Luftkvaliteten i flere byer på Sør- og Østlandet er på et helsefarlig nivå mandag. Norsk institutt for luftforsknings målestasjoner viser at luftkvaliteten er helsefarlig og på rødt nivå i Oslo, Drammen, Fredrikstad og Grenland. I Bergen, Bærum og Kristiansand er faregraden oransje. Helsefarlig Når luftforurensningen er på rødt nivå vurderes helserisikoen som betydelig. Barn med luftveislidelser som astma, og voksne med alvorlige hjerte, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene

Hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring. Luftkvaliteten pleier å være verst på kalde dager vinterstid. (©NTB)