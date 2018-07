Henter inn miniubåt i søket etter savnet 21-åring OMFATTENDE TILBUD: Redningsdykkere fra Østre Agder brannvesen er med i søket etter den savnede. annonse Søket fortsetter på Fyresvatnet tirsdag etter en båtkollisjon natt til søndag 15. juli. En 21 år gammel mann fra området er savnet etter kollisjonen. 17.07.2018 kl 13:17 (Oppdatert 13:17)

Politiet fortsetter søket i samarbeid med brannvesenet og Røde Kors med mange frivillige.

– Mandag ble det bruk sonar i søksarbeidet uten at det foreløpig har gitt resultater. Søksarbeidet består nå av søk fra båt og i strandsone. Tirsdag ettermiddag ventes det en miniubåt som kan foreta søk på dypere vann, sier påtaleansvarlig jurist i Sør-Øst politidistrikt, Marianne Bergedahl, i en pressemelding.

Avhører vitner

Parallelt med søket etter den antatt omkomne mannen pågår etterforskningsarbeidet som skal kartlegge hva som har skjedd.

– Vi gjennomfører vitneavhør for å kartlegge hendelsen, og kan ikke gi noe konkret informasjon om hva som er kommet fram i disse avhørene nå selv om vi har en formening om hendelsesforløpet. Vi håper å komme nærmere et svar når vi har fått gjort flere undersøkelser etter denne tragiske hendelsen, sier Bergedahl.

Mistenker promille

Det var natt til søndag at to båter kolliderte på Fyresvatnet. I den ene båten, hvor også 21-åringen var passasjer, befant det seg fire personer. I den andre satt det to.

Mandag opplyste politiet at det er mistanke om at den ene av båtførerne ikke var edru.

– Ingen formell siktelse er tatt ut, men vi har mistanke om promillekjøring, sa Bergedahl.