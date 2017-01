Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Her blir det kolonnekjøring annonse Vegtrafikksentralen varsler om kolonnekjøring over Haukeli fra tirsdag formiddag. 03.01.2017 kl 13:27

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 Årsaken er uvær, og det er altså på E 134, Haukelitunnelen - Austmannalitunnelen, på strekningen Haukelifjell det blir kjørt i kolonne. annonse annonse