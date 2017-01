«Her blir naboene kirke og kirkegård, og det krever et helt annet estetisk uttrykk» LIE i dag: Til venstre i bildet kommer nybygget, og tvers over mellom kirkebygget og Lietorvet en gangbru, om utbyggerene får det som de ønsker. (Foto: Tore Svarverud) annonse 10.01.2017 kl 14:28

Tore Svarverud

Utbyggingen på det som heter «Et område øst for Louises gate» kan bli ett av de store byggeprosjektene i Skien det kommende året. Detaljreguleringen ble godkjent av bystyret før jul, og nå kommer snart byggesaken opp.

Det har ført til at sogneprest Gunnar Thelin nå har engasjert seg. Det er veldig bra at han gjør det nå, før siste ord er sagt i saken og kommunen har forpliktet seg med et ja.

I en by må man regne med at det før eller seinere blir bygd noe på ledige tomter. Men Thelins agenda er å sikre siktlinjene gjennom byen, både utsynet for dem som befinner seg ved kirka, og innsynet til den. Dermed er han bekymret for den gangbrua som utbyggeren ønsker seg mellom nybygget og dagens Lietorvet, og som nødvendigvis må krysse siktlinjen nordover fra kirka mot Luksefjell.

Utbygger Andreas Finsrud har gjort oppmerksom på at det er en slank og transparent konstruksjon de ser for seg, og at den ikke vil være overbygd. Om det overbeviser sognepresten, er heller tvilsomt. Det gjenstår å se om det overbeviser politikerne, som nødig vil skremme vekk en eiendomsutvikler som vil satse flere hundre millioner i sentrum. Men politikerne har også brent seg på at nybygg i praksis ble mer ruvende enn de så for seg.

Og dette er et følsomt område. Det gjør ikke så mye at Kiwi på Risingveien bygger en grå boks, så lenge nærmeste naboer er Felleskjøpets grønne og CBPs røde bokser. Her blir naboene kirke og kirkegård, og det krever et helt annet estetisk uttrykk.

Men området bak Skien kirke er allerede skjemt av flere ting, og blir man først oppmerksom på dem, er de veldig sjenerende. Midt i bildet over, og på tvers nøyaktig midt i siktlinjen nordfra inn mot kirka, står det et digert reklameskilt. Thelin irriterer seg over det, og det har han god grunn til. Det burde rett og slett ikke stå der.

En annen detalj er byggene «Schweigaards plass» på det som tidligere var p-plass. Byggene er fine og ganske diskrete. Mellom den hadde det vært mulig å bevare litt utsikt nordover. Men den muligheten er effektivt blokkert av ca. tre meter høye treporter mellom husene. Det er sikkert i tråd med alle tillatelser, og det gjør det litt mer hjemmekoselig for beboerne. Men i forhold til det å gi sikt mellom kirkebygget og den nordlige delen av byen, er det en negativ detalj.

Djevelen ligger i detaljene. Politikerne begynte å diskutere dem allerede da reguleringsplanen ble behandlet. Da gjaldt det blant annet den sju etasjer høye bakveggen som nybygget vil få mot Kverndalsgate, at den må bli variert og «levende».

Dataverktøyene som finnes rundt om hos arkitekter i dag, gjør det mulig å skape veldig gode bilder av hvordan det vil bli. Det har vi ikke minst sett i saken om Skien brygge. Tilsvarende bilder bør skaffes fram her, og studeres nøye.

Tore Svarverud, kommentator