Her dytter ordføreren naboens bil løs fra snøen HJALP TIL: Hedda Foss Five (midten) tro til og hjalp naboen med å få flyttet bilen. (Foto: VGTV) annonse Hedda Foss Five måtte trå til da en av naboene ikke fikk løs sin parkerte bil.

Hendelsen fant sted tirsdag ettermiddag da skiensordføreren ble intervjuet direkte på VGTV.

Varden har fått tillatelse av VG til å vise innslaget.

Det ser du i toppen av saken.

– Vi får ta dettre som et budskap at folk må hjelpe hverandre så godt de kan i slike praktiske utfordringer, sa Foss Five til VG etter krafttaket.

