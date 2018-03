Her er kuldeforskerens tips til riktig bekledning i kulda KALDT: Gå opp en skostørrelse på vinterstid, så blir det plass til både ullsokker og ekstra såle på de kaldeste dagene. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix) annonse Mange tyr til norsk lag-på-lag-filosofi og mantra om at ulla er det beste i kulda. Men det kan også bli feil. 02.03.2018 kl 05:59 (Oppdatert 06:16)

NTB/Mette Estep

Med det som er kaldeste starten på mars på svært lang tid er det trolig mange som har prøvd å polstre kroppen før de går ut i minusgradene, noe kuldeforsker Arvid Påsche har studert effekten av.

– I kulda må vi unngå å miste for mye varme. Da er det aller viktigst å beskytte hodet, for det er den delen av kroppen som har størst varmeforbruk- og tap. Så på med en god lue. Til andre deler skrur kroppen ned varmeleveransen når det blir kaldt. For eksempel går det lite varmt blod til fingre og tær, og derfor kjenner man fort at man fryser der, sier Påsche til NTB.

I tillegg til at kulda biter utenfra, kjøler man altså selv ned innenfra.

– Du mister mobilitet og fingerferdighet, det er vondt og blir vanskelig å utføre de tingene du ønsker, sier Pasche.

Hold på lufta

Hvis man vil holde seg varm på hender og føtter, har han noen råd.

– Først er det veldig viktig å holde seg tørr, fuktighet reduserer isolasjon i bekledningen dramatisk. Deretter er ull, som de fleste vet, bedre enn bomull. Det er lufta i materialene som er termisk beskyttende og isolerer. Derfor er det viktig med luftige klær der åpninger kan snøres igjen, slik at ikke lufta ventileres ut hele tiden, forklarer han.

Han nevner jakker med snøring i bunn og hals som eksempel.

– Siden varmluft stiger opp er det særlig viktig å tette igjen i halsregionen. Gjør du det er mye varme holdt inne. Votter varmer bedre enn hansker, både fordi det er det er luft rundt fingrene og fordi fingrene er samlet, så overflaten er mindre enn om fingrene spriker.

Ikke flatpakk

Påsche anbefaler ikke å pakke klær og sko for tett på kroppen. Lag-på-lag-taktikken kan bli feil hvis lagene blir så mange at det blir trangt.

– På føttene er det for eksempel viktig å øke isolasjonen, for eksempel med en ekstra såle eller ullsokker, men hvis det blir trangt forsvinner luftisolasjonen og ikke minst blodsirkulasjonen i føttene, sier han.

Tipset er å gå opp en skostørrelse, så det blir plass til isolasjon og fot.

– På vinterfottøy er det også lurt å bare ha snøring øverst, slik at man ikke strammer sko eller støvel tett på foten og rundt ankelen. Med snøring bare øverst får man samme isolasjonseffekt som ved å tette jakkehalsen, sier Påsche.

– Sånn totalt sett er kanskje ikke skikkelig kuldebekledning så elegant, men hvis du ønsker å holde tærne varme så får elegansen vike, sier han.

